Рудковскую раскритиковали за неестественно длинные ноги на фото в купальнике

Мале, 20 апреля. Музыкальный продюсер Яна Рудковская опубликовала новое фото с отдыха на Мальдивских островах и получила порцию критики от подписчиков за неудачное фото в купальнике.

Знаменитость поделилась двумя снимками с традиционными завтраками, ставшими «фишкой» Рудковской. Однако взгляд подписчиков был прикован не к богато украшенному столику в бассейне, а к непропорционально длинным ногам продюсера.

Удивленные размером стопы Рудковской, рост которой составляет 165 см, пользователи оставили свои комментарии под публикацией, призвав хозяйку страницы меньше баловаться в фоторедакторах.

«Стопа такая большая!»; «Что с ногами не так? Это фильтрами сделано? Неестественно длинны»; «Реально перебор с фотошопом, Яна... Очень неестественно»; «Ступня.... аккуратнее с фотошопом!» «Зачем так вытягивать ноги? Видно же, что обработано», — возмутились фолловеры.

Рудковская отправилась на Мальдивы в компании матери, мужа Евгения Плющенко и сына Александра, более известно как Гном Гномыч. Младшего сына Арсения супруги оставили дома в Москве на попечение няни и дедушки, опасаясь, что из-за жары малышу может стать плохо.