Стало известно, когда в Воронеже откроется альпака-парк

Воронеж, 20 апреля. Парк с пушистыми парнокопытными в Белом колодце под Воронежем откроют в июне 2021 года. Поучаствовать в покупке животных может любой желающий.

В Белом колодце уже началось строительство домиков для животных, детской площадки и фонтана. Парк в Белом колодце площадью 3000 кв. метров хотят назвать El Paco.

По плану организаторы хотят купить порядка десяти особей альпака. Одно животное стоит примерно 300 тысяч рублей. Владельцы проекта приглашают воронежцев и всех неравнодушных присоединиться к их покупке. Организаторы уже запустили краудфандинговую кампанию для реализации плана. Каждый желающий может перевести любую сумму на счет альпака-парка через специальную платформу.

В зоопарке Улан-Удэ альпака вывела в свет своего детеныша по кличке Диего, сообщал ФАН. Сейчас малыш уже подрос и в размерах не уступает своей родительнице.