Политтехнолог предположил, что президент затронет IT-сферу в послании Федеральному собранию

Санкт-Петербург, 20 апреля. О том, каким образом снижение уровня нефтегазовых налогов будет затронуто в завтрашнем послании президента России Федеральному собранию, в ходе конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» высказался Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития.

«Снижение произошло по такой причине: мы действительно сокращаем количество углеводородов, которые идут на экспорт, притом что цены выросли относительно прошлого года. Сокращение объемов привело к тому, что доходы стали меньше. С одной стороны, это плюс, с другой — определенные вызовы для целого ряда крупных компаний, Петербурга в том числе. Здесь находятся налоговые резиденты, связанные с этой сферой деятельности», — отметил эксперт.

Политтехнолог также предположил, что в послании будет говориться о поддержке высокотехнологической сферы. Он обращает внимание на то, что санкционная политика США сейчас наносит удар именно по этой отрасли. А касается это в первую очередь IT-компаний, многие из которых и с кадровой, и производственной точек зрения сконцентрированы в Санкт-Петербурге.