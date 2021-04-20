Автомобилистам презентовали премиальный электрокар Genesis G80

Шанхай, 20 апреля. Первый серийный электромобиль представил премиальный бренд Genesis компании Hyundai.

Седан Genesis G80 оснащен двумя электромоторами, суммарная мощность которых достигает 370 лошадиных сил. Система Disconnector Actuator System может превращать машину из моноприводной в полноприводную для экономии энергии в зависимости от типа покрытия и режима движения. Производитель пока не сообщил емкость батареи, однако заявил, что Electrified G80 сможет проехать до 500 километров без подзарядки.

Prt Scr youtube.com / Genesis_worldwide

Электрокар поддерживает зарядные станции с напряжением 400/800 вольт и мощностью 350 кВт, позволяющие дозарядить батарею с 10% до 80% за 22 минуты. G80 оснащен технологией Vehicle to Load, с которой машина может использоваться в качестве источника энергии для электроприборов напряжением 110 вольт и 220 вольт через розетку мощностью 3,6 кВт.

Компания Hyundai ранее презентовала новую модель пикапа Santa Cruz, ориентированную на покупателей в Южной и Северной Америке.

По итогам февраля россияне купили 75 новых электромобилей — в пять раз больше, чем за тот же месяц год назад. Самой популярной моделью оказался Porsche Taycan, опередивший Audi e-tron, сообщает «ФедералПресс».