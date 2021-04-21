Бредихин раскрыл истинную цель митингов сторонников блогера Навального

Сторонники блогера Алексея Навального намерены провести в день послания президента России Владимира Путина акции протеста в крупных российских городах. Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в интервью ФАН рассказал о целях, которые преследует так называемая оппозиция.

21 апреля в 12:00 глава российского государства Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Традиционно ни содержание, ни даже темы послания заранее не разглашались, но пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков сообщил, что обращение будет «постковидным» и коснется ликвидации кризиса, из-за которого просели экономика и социальная сфера.

«Очевидно, что, так или иначе, об этом пойдет речь в послании. Какие-то системные меры поддержки. Президент всегда традиционно об этом говорит. Я думаю, что нельзя исключать, что будет это и в этом году», — пояснил пресс-секретарь президента.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

В это же время сторонники блогера Алексея Навального утверждали, что объявят дату митинга после того, как полмиллиона человек выступят за его проведение. Однако, как оказалось, так называемой оппозиции так и не удалось собрать необходимое количество голосов. Несмотря на это, директор ФБК (признан иностранным агентом) Иван Жданов заявил, что хочет вывести людей «погулять» в день, на который намечено послание президента России.

«Мы приняли решение не дожидаться сбора 500 тысяч человек на нашем сайте. События развиваются слишком стремительно и слишком плохо — ждать и откладывать больше нельзя», — заявил он.

Становится понятно, что выбор даты митинга напрямую связан с посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Это единственная причина, почему акцию решили провести в будний день, вопреки неблагоприятным погодным условиям (прогнозируется резкое падение температуры, мокрый снег с дождем). Помимо этого, главной целью сторонников блогера является попытка обесценить послание российского лидера. Здесь явно прослеживается рука Запада, который и является основным заказчиком «протестного» движения в России.

Наученный опытом прошлых лет, Запад хочет обесценить послание президента и переключить внимание общественности на незаконные митинги. Напомним, что в 2018 году в ходе послания президента было объявлено о создании новейших видов вооружения, аналогов которым нет в мире. Это произвело эффект «разорвавшейся бомбы» и на протяжении долгого времени являлось центральной темой в мировых СМИ.

Поэтому было решено перейти к радикализации акций протеста. Представители несистемной оппозиции открыто призывают граждан к провокациям, совершению преступлений, столкновению с полицией, перекрытию автомобильных дорог, рассчитывая на жесткие ответные действия со стороны сотрудников правоохранительных органов. Это позволит, как они считают, создать «красивую» картинку для иностранных СМИ.

Примечательно то, что большинство ближайших соратников Навального (среди них Иван Жданов, Леонид Волков, Владимир Милов, Георгий Албуров, Мария Певчих, Руслан Шаведдинов) проживают за границей. Им нужно что-то есть, платить по счетам, так как аренда дома в странах Евросоюза — дорогое удовольствие. Учитывая тот факт, что так называемые лидеры оппозиции привыкли жить на широкую ногу за счет донатов, сегодня они боятся потерять западное финансирование, поэтому выполняют все требования своих кураторов. Поэтому тезис акций на самом деле звучит следующим образом: «Митинг должен состояться завтра! Или нам не заплатят!».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

С плохим финансовым положением и срочной задачей западных кураторов как раз и связана спешка представителей «оппозиции» по проведению акций. О митинге стало известно всего за три дня до его проведения. Хотя обычно к таким акциям сторонники Навального готовятся заранее, поскольку россияне не шибко поддерживают блогера, поэтому им необходимо гораздо больше времени, чтобы мобилизовать максимально возможное число потенциальных участников.

Выходит, что в очередной раз ближайшие соратники блогера пытаются решить поставленные им Западом задачи чужими руками, призывая граждан России нарушать законодательство своей страны. А цена западных траншей и безбедной жизни «оппозиционных лидеров» за границей очень велика — сотни сломанных судеб. Как известно, несмотря на все обещания оказать россиянам юридическую и финансовую помощь, поддавшихся на провокацию людей после незаконных митингов оставляли наедине с проблемами, которые у них возникли из-за соратников блогера.

Эксперт Антон Бредихин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал о необходимости пресечения акций сторонников блогера. По его словам, нужно учитывать тот факт, что запланированный митинг даже не попытались согласовать.

«Оппозиция хотела впутать сюда еще и Крым. Была также опубликована карта с точками — будущими участниками митинга. Я думаю, хватит рассусоливать, пора наделить ОМОН функциями пресечения любых акций протеста. Тем более что митинг никем не согласован. Кроме того, они даже необходимое количество участников не смогли собрать. Чего они хотят? Чтобы их выходки опять терпели? И выставить себя в очередной раз в качестве жертв? Это глупо. Я думаю, что необходимо не допускать проведения подобных акций, чтобы потом никто не жаловался на открытые уголовные дела и штрафы», — указал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Также Бредихин раскрыл истинную цель митингов сторонников блогера Навального. По его словам, таким образом они хотят представить широкой публике политиков, которые намерены баллотироваться на выборах в Госдуму России.

«Я думаю, что массовыми эти акции не будут. Мы видели уже неудавшийся «февральский формат». В любом случае они в социальных сетях представят их наоборот. Примечательно, что цели и инструкции организаторов митингов по сравнению с прошлыми незаконными акциями не изменились. Не исключено, что их центр может сместиться в другой регион России. Возможно, цель митинга — показать политиков, которые впоследствии пойдут на выборы в Государственную думу и будут представлять там интересы Навального», — резюмировал Антон Бредихин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что зарубежные деятели культуры и ученые стали инструментом пропаганды против России.