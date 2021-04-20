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Конституционный суд ЦАР выявил пособников боевиков среди кандидатов в депутаты
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Весь мир

Конституционный суд ЦАР выявил пособников боевиков среди кандидатов в депутаты

Банги, 20 апреля. Конституционный суд ЦАР назвал имена кандидатов в законодательные органы республики, которые связаны с конгломератом группировок, объединившихся в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC).

Пособники бандитов пытались скрыться от ответственности за мандатом члена Национального Собрания, но суд провел тщательное исследование и выявил преступников.

Среди них кандидат в депутаты от округа Бамбари 1, связанный с группировкой «Союз за мир в Центральноафриканской Республике» (UPC). Еще два фигуранта, пытавшиеся баллотироваться в Бозуме, являются членами группировки 3R. И на этом список не заканчивается. В ближайшее время все выявленные пособники боевиков предстанут перед судом, чтобы ответить за нанесенный народу республики вред.

Ранее Конституционный суд опубликовал окончательные итоги парламентских выборов в ЦАР. Наибольшее количество мест в законодательном органе получила партия президента страны Фостен-Арканжа Туадера «Движение объединенные сердца» (MCU), которой досталось 25 мандатов из 140. При этом большинство депутатов выступали в качестве самовыдвиженцев.

Декабрьские выборы в ЦАР проходили на фоне активизации боевиков из «Коалиции», созданной экс-президентом страны Франсуа Бозизе. Однако вооруженные силы республики, армия и жандармерия при поддержке руандийских войск и консультативной помощи специалистов из РФ отбили все атаки и перешли к масштабному контрнаступлению.

К началу апреля натренированные российскими инструкторами центральноафриканские бойцы разгромили действовавшие в стране вооруженные группировки, что подтвердил советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров.

африка цар
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