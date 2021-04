Конституционный суд ЦАР выявил пособников боевиков среди кандидатов в депутаты

Банги, 20 апреля. Конституционный суд ЦАР назвал имена кандидатов в законодательные органы республики, которые связаны с конгломератом группировок, объединившихся в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC).

Пособники бандитов пытались скрыться от ответственности за мандатом члена Национального Собрания, но суд провел тщательное исследование и выявил преступников.

Среди них кандидат в депутаты от округа Бамбари 1, связанный с группировкой «Союз за мир в Центральноафриканской Республике» (UPC). Еще два фигуранта, пытавшиеся баллотироваться в Бозуме, являются членами группировки 3R. И на этом список не заканчивается. В ближайшее время все выявленные пособники боевиков предстанут перед судом, чтобы ответить за нанесенный народу республики вред.

Ранее Конституционный суд опубликовал окончательные итоги парламентских выборов в ЦАР. Наибольшее количество мест в законодательном органе получила партия президента страны Фостен-Арканжа Туадера «Движение объединенные сердца» (MCU), которой досталось 25 мандатов из 140. При этом большинство депутатов выступали в качестве самовыдвиженцев.

On April 19, the President of the Constitutional Court, Danielle Darlan, published the final list of 69 people's deputies elected in the second round and the first round of partial elections on March 14. pic.twitter.com/GzvUEryzwg