Школьники ЦАР получили новые цифровые планшеты

Банги, 20 апреля. Центральноафриканская НПО Maboko Na Maboko получила от фонда Orange France пожертвование в виде цифровых планшетов и сопутствующих устройств. Эти комплекты предназначены для обучения молодежи в столичных школах и на окраинах республики.

Церемония передачи прошла в присутствии директора Национального научно-исследовательского и педагогического института ЦАР Самюэля Фейзунама Уанфио и представителя министерства образования страны. Новое оборудование отправилось в столичные школы Галабаджа и Гобонго, а также в учебное заведение Данджи, расположенное на оси Банги–Боали.

«У нас есть три учреждения, выбранных для участия в проекте цифрового обучения. Мы будем раздавать молодым людям технику. Научим их, как использовать эти учебные материалы. Мы будем следить за тем, чтобы подарки были в хорошем состоянии», — подчеркнул координатор НПО Maboko Na Maboko Арсен Марсиаль Ганабо.

Всего центральноафриканским школам досталось 75 цифровых планшетов, ноутбуки, сервер, 25 аудиогарнитур, 5 электрических зарядных устройств, 4 пыленепроницаемых чемодана с навесными замками, проектор, экран, Bluetooth-динамик и комплект системы солнечной зарядки.

Также в перечень вошли две SD-карты на 200 гигабайт, содержащие широкий спектр местного и международного учебного контента для каждой из школ-получателей.

Современное образование является важной составной частью развития страны и одним из приоритетных направлений работы правительства ЦАР.

После разгрома бандформирований власти сосредоточились на восстановлении национальной экономики. Также в планах развитие системы здравоохранения республики.