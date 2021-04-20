Российские врачи назвали причины нарушения сна после коронавируса

Москва, 20 апреля. Одним из последствий коронавирусной инфекции является нарушение сна. Причины развития бессонницы назвали российские медики.

Согласно сведениям медэкспертов, за время пандемии количество пациентов, страдающих от бессонницы увеличилось на 40%. Врачи считают, что у состояния есть как психологические, так и физиологические причины. Прежде всего на качество сна влияет тревога, которую у многих вызвала пандемия. Страх неизвестности, боязнь потерять работу для людей стали причиной развития бессонницы, считает врач-психотерапевт АО «Медицина», член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Михаил Кумов.

Также на качестве сна сказывается длительное пребывание в квартирах, дефицит витаминов, снижение физической активности. Причиной может быть непосредственное влияние вируса на нервные окончания в организме, когда человек теряет обоняние. Процесс затрагивает работу всего мозга, что отражается на качестве сна, объяснил вирусолог, доктор биологических наук, профессор Александр Шестопалов.

До этого о связи коронавируса и бессонницы рассказал врач-сомнолог Михаил Полуэктов. Около половины переболевших инфекцией жалуются на проблемы со сном.