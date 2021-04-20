Журавко призвал Россию жестче разговаривать с Францией и ФРГ на переговорах по Донбассу

Санкт-Петербург, 20 апреля. Россия должна жестче разговаривать с Францией и Германией в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе, считает бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Переговоры по Донбассу в рамках нормандского формата закончились без результата. По этому поводу ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Итоги переговоров по Донбассу — кто мешает договориться?». Свое мнение по этому поводу высказал депутат Верховной рады Украины V-VI созывов Алексей Журавко.

Он предположил, что Европа «утрет нос» и закроет глаза на действия Украины. С этим что-то надо делать, уверен Журавко.

«Россия должна вести себя жестко в отношении Германии и Франции. Почему они тоже не выполняют? Почему молчат? Эта ответственность за смерти лежит уже и на Европе. Почему не говорят о ребенке погибшем, и о других мирных жителях?» — задал риторические вопросы экс-депутат.

Алексей Журавко напомнил, что семь лет назад, когда свергали Януковича, Европа обещала, что все будет мирно и цивилизованно. На деле же, подчеркнул Журавко, на Украине возродили фашизм и нацизм.

Публицист, эксперт Центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский в рамках этой же пресс-конференции назвал главное условие урегулирования ситуации в Донбассе. Он выразил уверенность, что только прямые переговоры Киева с Донецком и Луганском смогут привести к результату — к миру в регионе.