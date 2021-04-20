Ведущий Норкин заставил зал хохотать над пикантной шуткой о приключениях в публичном доме

Москва, 20 апреля. Телеведущий Андрей Норкин во время передачи «Место встречи» заставил зал хохотать с помощью пикантного анекдота об эстонцах в Амстердаме.

Участники ток-шоу обсуждали отношения России с Соединенными Штатами и Евросоюзом. Гости передачи вели бурную дискуссию по поводу предложения экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса запретить россиянам въезд в ЕС.

В конце передачи анекдот решил рассказать соведущий Норкина Иван Трушкин. Он вспомнил шутку об отношениях СССР и Европы. Норкин на юмор коллеги отреагировал скептически. Журналист отметил, что соведущий отбирает у него хлеб и вспомнил остроту по мотивам высказывания экс-президента Эстонии.

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«Эстонцы в Амстердаме отправились в публичный дом и спрашивают, какие там предоставляют услуги. У них уточняют, сколько у них денег. Эстонцы отвечают — 5 евро на двоих», — начал шутку телеведущий.

В публичном доме за такую сумму предложили альтернативный вариант отдыха. Эстонцам сказали, что со своими деньгами они могут выйти на задний двор и удовлетворить друг друга самостоятельно.

«Те так и поступили, возвращаются и спрашивают:"А кому платить деньги?» — окончил анекдот Андрей Норкин.

Ранее заявление бывшего президента Эстонии оценил немецкий политолог Александр Рар, передает «Национальная служба новостей». Экс-глава государства родился в Америке, отметил эксперт. Его ненависть к России заложена с юных лет, добавил политолог.

Также на комментарий бывшего эстонского политика отреагировали в МИД РФ. Экс-президенту посоветовали поинтересоваться у турецких и греческих властей ролью россиян в туристической сфере государств.