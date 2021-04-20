Алену Водонаеву экстренно госпитализировали с признаками инсульта

Москва, 20 апреля. Блогер Алена Водонаева сообщила о своей госпитализации. Судя по озвученным симптомам, у нее мог быть инсульт.

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" записала Stories из больничной палаты. Она заверила поклонников, что сейчас с ней все хорошо. Медики доставили Водонаеву в больницу, так как у нее западал язык и была невнятная речь — распространенные признака инсульта. Пока точный диагноз Водонаевой неизвестен.

Блогер сообщила о своем нахождении в больнице, чтобы ее преподаватели и коллеги не подумали, что она безответственный человек. Некоторое время ей придется провести в клинике, отметила Водонаева.

Prt Scr instagram.com / @alenavodonaeva

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