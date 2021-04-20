Компания Utair назначила единственный вывозной рейс из Танзании на 24 апреля

Додома, 20 апреля. Российский авиаперевозчик Utair запланировал на 24 апреля единственный вывозной рейс UTA9736 из Республики Танзания.

Самолет Занзибар — Москва вылетит в 23:00 по местному времени (совпадает с московским). Пассажиры, изначально планировавшие отправиться домой в указанную дату, могут пройти на борт без переоформления. Компания рекомендует гражданам, купившим места на отмененных рейсах с датами вылета на 4, 15 и 25 мая, обратиться в чат поддержки.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о приостановке авиасообщения с Танзанией с 15 апреля. Полеты возобновятся 1 июня текущего года.

Ограничительные меры приняты для обеспечения безопасности российских туристов. Помимо коронавирусной инфекции, наличие которой в государстве Танзания длительное время отрицала, россияне рискуют привезти из восточноафриканской страны малярию. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, с начала года зафиксировано уже 11 подобных случаев.