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Компания Utair назначила единственный вывозной рейс из Танзании на 24 апреля
pixabay.com  / 
Весь мир

Компания Utair назначила единственный вывозной рейс из Танзании на 24 апреля

Додома, 20 апреля. Российский авиаперевозчик Utair запланировал на 24 апреля единственный вывозной рейс UTA9736 из Республики Танзания.

Самолет Занзибар — Москва вылетит в 23:00 по местному времени (совпадает с московским). Пассажиры, изначально планировавшие отправиться домой в указанную дату, могут пройти на борт без переоформления. Компания рекомендует гражданам, купившим места на отмененных рейсах с датами вылета на 4, 15 и 25 мая, обратиться в чат поддержки.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о приостановке авиасообщения с Танзанией с 15 апреля. Полеты возобновятся 1 июня текущего года.

Ограничительные меры приняты для обеспечения безопасности российских туристов. Помимо коронавирусной инфекции, наличие которой в государстве Танзания длительное время отрицала, россияне рискуют привезти из восточноафриканской страны малярию. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, с начала года зафиксировано уже 11 подобных случаев.

африка танзания
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