Продление программы льготного автолизинга в РФ оказалось под угрозой

Москва, 20 апреля. Покупка произведенного в РФ автомобиля в лизинг со скидкой может стать невозможной в течение двух недель. По данным СМИ, у правительства нет источников для продления программы.

Опрос среди лизингодателей и автоконцернов показал, что госфинансирование скидок на аванс по договорам лизинга автомобилей и спецтехники может быть исчерпано в ближайшие 1,5–2 недели. Ассоциация «Росспецмаш» со ссылкой на данные производителей техники сообщила, что лизинговые компании отказывают клиентам в заключении новых договоров в рамках программы льготного лизинга, так как их бюджетные лимиты уже исчерпаны, пишет «Коммерсантъ».

Минпромторг со ссылкой на информацию лизингодателей подтвердил, что средства на программу по приобретению спецтехники «законтрактированы практически в полном объеме». При этом по автолизингу компании, которые еще не исчерпали лимит, продолжают заключать льготные договоры. В министерстве напомнили, что общий остаток средств субсидии составляет более одного млрд рублей.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов ранее предложил решение проблемы «ничейных» автомобилей в России.

Правительство решило поддержать отечественных производителей, возобновив программу льготного автокредитования. На нее планируется выделить 5 млрд рублей, пишет телеканал «Санкт-Петербург». Речь идет о компенсации 10% авансового платежа за машину при условии, что она собрана в России и ее стоимость не превышает 1,5 млн рублей.