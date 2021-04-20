Эксперт назвал максимально возможное наказание за поджог травы

Москва, 20 апреля. Сжигание сухой травы строго запрещено, нарушение запрета может стоить поджигателю нескольких сотен тысяч рублей и даже лишения свободы.

О максимальном наказании за пал травы рассказал «Радио 1» исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев. Физлицу за соответствующее нарушение грозит штраф до 5 тысяч рублей, если возгорание не привело к сопутствующим инцидентам.

Однако если при этом сгорело чужое имущество, то, помимо штрафа, поджигатель обязан возместить ущерб потерпевшему. Если же в результате пала травы загорелся лес, нарушителю грозит уголовная ответственность. В этом случае нарушителю предстоит выплатить штраф от 200 до 400 тысяч рублей уже в рамках уголовного дела. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до трех лет.

В Нижегородской области сразу несколько домов сгорели из-за пала сухой травы, сообщал ФАН. Восемь строений полыхают в селе Ивановское, передает Главное управление МЧС. Информации о погибших или пострадавших в результате пожара не поступало.