Глава Союза сомелье рассказал о начале эпохи «нового виноделия России»

За последние восемь лет в нашей стране сформировалось «новое виноделие России». Об этом в интервью ФАН заявил глава Союза сомелье и экспертов РФ, создатель ежегодного авторского гида по российским винам, независимый винный эксперт Артур Саркисян.

«Качество вина абсолютно не уступает международным аналогам. Конечно, мы еще молодые, но у нас все впереди. Ни одна страна так быстро не развивалась с точки зрения виноделия, как Россия за последние лет восемь. Все известные мировые винодельческие страны сотнями лет развивались из поколения в поколение, а у нас это все только начинается», — рассказал Артур Саркисян.

По мнению эксперта, отечественное виноделие достигло небывалого уровня развития.

«То, что было в Советском Союзе, это было неплохо, но это было не на уровне международного признания. Единственное, что было хорошо в советское время, — это десертные вина, которые имели собственный стиль и характер: Массандра, Инкерман, Коктебель и прочее, все, что было в Крыму. Сейчас ситуация поменялась. Новое виноделие России выглядит абсолютно иначе и признается на международном уровне», — обратил внимание Саркисян.

Эксперт отметил, что самое высокое качество сегодня демонстрируют вина, которые производятся в Краснодарском крае, Республике Крым и Ростовской области. А вот виноделы Ставрополья, Дагестана и Волгоградской области пока отстают от своих коллег.

«Ставрополье и Дагестан пока только начинают. В Ставрополье очень много винограда, но, к сожалению, не особо качественные вина представлены. В Дагестане тоже очень много винограда, но технологии производства вина пока не дошли до совершенства, хотя уже появляются предприятия, где действительно делают высококачественные вина», — добавил глава Союза сомелье и экспертов России.

Ранее стало известно, что в сентябре в правительство РФ будет внесен закон о присоединении России к международной системе регистрации наименований мест происхождения и географических указаний товаров — Женевскому акту Лиссабонского соглашения. Это откроет новые возможности международного продвижения продукции для винодельческих брендов России.