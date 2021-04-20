История с призывом десятков деятелей культуры и нобелевских лауреатов из разных стран допустить врачей к Алексею Навальному является манипуляцией общественным мнением. Участники данной информационной кампании ориентируются на громкие заголовки в западной прессе, демонизирующие Россию и не отражающие действительность. Странным является и тот факт, что знаменитости почему-то до сих пор не обратили внимания на проблемы с предоставлением медицинской помощи заключенным в США, заявил в интервью ФАН политолог Владимир Шаповалов.

Накануне, 19 апреля, французская ежедневная газета Le Monde сообщила о расширении списка известных зарубежных личностей, подписавших обращение к президенту Российской Федерации, в котором они выразили обеспокоенность состоянием здоровья оппозиционера, отбывающего наказание в исправительной колонии в Покрове. В издании говорится, что основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в России) поддержали уже более сотни артистов, музыкантов и ученых со всего мира: Эмма Томпсон, Патти Смит, Бенедикт Камбербэтч, Иэн Маккеллен, Стивен Фрай, Джуд Лоу, Джей Джей Абрамс, Светлана Алексиевич, Джоан Роулинг и другие.

Однако авторы публикации не упомянули, что Алексея Навального 19 апреля перевели в стационар областной больницы для заключенных, расположенной на территории ИК-3, где он находится под наблюдением медиков. Соответствующая информация была опубликована на сайте Управления ФСИН по Владимирской области и обсуждалась на многих российских информационных площадках.

«Ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия», — отметили в ведомстве.

Информацию о расширении списка подписавших обращение в поддержку Навального на несколько десятков человек, среди которых два нобелевских лауреата — Марио Варгас и Ольга Токарчук, прокомментировал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов. По его словам, известные люди, привлеченные к этой кампании, стали инструментами антироссийской пропаганды, причем основанной на откровенной лжи.

«Мы видим параллельную реальность, которая не имеет ничего общего с действительностью. Налицо организованная информационная атака на Россию. Вместо того, чтобы заниматься творчеством, указанные западные деятели культуры, подписавшие письмо, к сожалению, занимают позицию в пропагандистской кампании», — подчеркнул эксперт.

Также собеседник отметил, что отметившиеся под письмом знаменитости, очевидно, не достаточно хорошо знакомы с ситуацией вокруг осужденного за нарушение условного срока оппозиционера. Политолог уверен: они ориентируются исключительно на западную прессу, которая намеренно подает информацию о Навальном в негативном ключе.

Действительно, если посмотреть недавние материалы в зарубежных СМИ, посвященные либеральной оппозиции в РФ, то складывается достаточно удручающее и искаженное представление. «Алексей Навальный после жестокого обращения в тюрьме «весит всего 85 кг», «Алексей Навальный «близок к смерти», «Алексей Навальный «умирает» в тюрьме, союзники призывают к протестам по всей стране» — подобными заголовками изобилуют публикации Euronews, CNN и Deutsche Welle.

«Это манипуляция общественным мнением. Речь идет о формировании заведомо негативной картины», — констатировал политолог.

Владимир Шаповалов полагает, что вся эта история с «умирающим» Навальным используется западными элитами в качестве провокации. Он добавил, что все эти деятели культуры и известные актеры почему-то не обращают внимания на многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются люди, отбывающие наказание в учреждениях на территории США и других стран.

«Существует огромное количество действительно серьезных проблем, связанных с обеспечением медицинскими услугами заключенных в Соединенных Штатах, в том числе граждан РФ, находящихся в американских тюрьмах. Это свидетельствует об очень узкой и ангажированной направленности так называемого правозащитного движения Запада», — подытожил политолог.

Ранее в Сети появилось видео из больницы, куда перевели Алексея Навального, на котором, предположительно, основатель ФБК спокойно передвигается по палате и читает.