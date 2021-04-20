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Яйца из бетона к Пасхе изготавливают в Челябинской области
Видео

Яйца из бетона к Пасхе изготавливают в Челябинской области

Мастера изобрели свою технологию и ежегодно придумывают новый дизайн пасхальных яиц.

Работники компании по производству бетона в Челябинской области придумали необычную сувенирную продукцию. Они изготавливают яйца из бетона.

Покупают обычные куриные, убирают внутренности и вместо белка с желтком наполняют полость бетоном. С виду яйцо сохраняет обычный вид, но внутри ждет сюрприз. Такое яйцо становится главным участником пасхальной игры «битки».

«Каждое утро мы просто разгребали огромное количество сообщений, и там были два лагеря: один большой лагерь говорил: «Ребята, спасибо, вы сделали мой день! Вы суперкрутые! Офигенно! Просто я поржал от души», — и так далее. Всегда было какое-то небольшое количество человек, которые писали, что: «Вот вы дебилы, занимаетесь ерундой», — или еще что-то», — рассказывает директор компании по производству бетона и креативных пасхальных яиц Петр Агарышев.

Несмотря на то, что у подобных сувениров есть и противники, своих покупателей такая продукция находит. На сегодняшний день компания продала уже около 100 комплектов бетонных яиц. Приобретают их люди на различные праздники, в качестве шутки, но особой популярностью пользуются сувениры перед Пасхой.

Мастера ежегодно придумывают новый дизайн, так прошлой весной на яйцах рисовали медицинские маски.

челябинская область пасха яйца бетон
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