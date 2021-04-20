Штабы Навального помогут силовикам установить личности участников митингов

Штабы Алексея Навального (структурное подразделение НКО-иноагента ФБК) своими призывами присылать фото и видео с предстоящего митинга помогут МВД в установлении личностей участников незаконных акций. Вместе со слитой недавно базой персональных данных сторонников осужденного оппозиционера эти материалы значительно облегчат работу правоохранителям.

В понедельник, 19 апреля, столичные соратники основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (внесен Минюстом в список иноагентов) в своем Facebook-аккаунте опубликовали пост, в котором попросили запечатлеть на камеры предстоящее «мероприятие», которое не было согласовано с властями. Также предложено сделать соответствующие отметки в сторис в Instagram, чтобы столичный и региональные штабы смогли разместить снятое на собственной странице.

«Мы опубликуем самые интересные, и их увидят сотни тысяч человек», — написали в соцсети представители штаба Навального в Москве.

Эти снимки и видеозаписи также внимательно рассмотрят сотрудники органов правопорядка, что значительно упростит их работу по выявлению нарушителей российского законодательства. Поскольку окружение отбывающего наказание в ИК-2 оппозиционера не согласовало анонсированную акцию, то все принимающие в ней участие граждане будут привлечены к административной ответственности.

В комментарии корреспонденту ФАН директор Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимир Зыков объяснил, что силовикам не сложно будет установить адреса участников незаконного митинга, используя фото- и видеоматериалы, которые штабы Навального опубликуют в социальных сетях.

«Если на фотографии будет хорошо видно лицо, то по ней можно найти человека, его аккаунты в социальных сетях российских и иностранных. По этим же данным можно будет определить электронный адрес, номер телефона, а уже по ним несложно вычислить адрес [проживания]», — отметил эксперт.

По словам собеседника, у силовиков имеется доступ к базам данных, при помощи которых они идентифицируют тех или иных нарушителей правопорядка. Он добавил, что на сегодняшний день определить личность и адрес человека по фото не так уж сложно.

«При желании, я думаю, можно найти. Не всех, конечно, но какую-то часть могут опознать и предъявить им административные наказания за участие в незаконном митинге. Чаще всего привлекают к ответственности тех, кто нападает на сотрудников правоохранительных органов, занимается деструктивной деятельностью и устраивает провокации», — подытожил руководитель Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.

После недавней утечки в Сеть базы сторонников ФБК с именами, фамилиями, датами рождения и адресами места проживания, правоохранителям будет намного проще установить, кто из них участвовал в митингах. Тем более, как выяснилось, 70% из них являются ботами, что только сузило круг потенциальных нарушителей. Останется только сопоставить слитые данные с фотографиями в соцсетях штабов Навального. Соратники основателя ФБК только упрощают работу силовикам вдвое. Вполне возможно, что делается это намеренно — ради массовых задержаний.

facebook.com / Леонид Волков

Стоит отметить, что сами ключевые фигуры предстоящих волнений, продвигаемых как борьба за либеральное общество, не стремятся на них присутствовать, но активно призывают россиян к участию в несанкционированной акции, фактически подводя их под административные наказания. Так, Леонид Волков, Иван Жданов, Владимир Ашурков, Мария Певчих, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов и Владимир Милов отсиживаются в Европе, практически в открытую заявляя, что не готовы нести наказание за свои действия. Глава штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко также решил не являться на предстоящий митинг под банальным предлогом «семейных обстоятельств».

Ранее ФАН сообщал, что объявленный в РФ в федеральный и межгосударственный розыск в СНГ Леонид Волков призывает наивных сторонников «умирающего» Навального продолжать финансирование фонда, несмотря на поданный 16 апреля прокуратурой Москвы иск о признании ФБК и связанных с ним структур экстремистскими. В случае удовлетворения судом иска, все они могут понести уголовную ответственность за финансирование экстремисткой деятельности.