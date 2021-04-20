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Что делать в случае потери паспорта: советы эксперта
pixabay.com  / 
Общество

Что делать в случае потери паспорта: советы эксперта

В нашей жизни бывает всякое, и, конечно, без негативных моментов не обойтись, как бы нам этого ни хотелось. Но иногда неприятности поджидают там, где их точно не ждут. К таким случаям можно отнести потерю паспорта. Кто-то может сказать, что это ерунда, но что, если человеку через несколько дней отправляться в путешествие? Или же сдавать на права? Давайте разбираться, что делать в случае потери паспорта, куда обращаться и какие документы необходимы для восстановления, пожалуй, самого важного документа. Поможет нам в этом адвокат Екатерина Антонова.

Куда обращаться в случае потери паспорта

Как только вы обнаружили, что у вас украли паспорт, или же вы его потеряли, то путь у вас всего один — в полицию. Причем чем раньше вы явитесь к представителям правоохранительных органов и напишете заявление о хищении или утрате паспорта, тем лучше для вас.

В свою очередь, дежурный оформит для вас талон. Этот документ двойной, и состоит он из корешка и уведомления. Второй выдается гражданам на руки, а в первом нужно будет только поставить дату и подпись, подтверждая получение документа. Дальше остается только подготовить документы для получения нового паспорта.

Готовим все нужные документы

Для того, чтобы получить новый паспорт, необходимо собрать пакет документов. Эксперт перечислила нам все, что нужно в этом случае:

  • заявление о выдаче паспорта;
  • написанный от руки документ, в котором нужно изложить, где и как был потерян предыдущий документ, удостоверяющий личность. Кроме того, к этой бумаге можно приложить талон, полученный в отделении полиции. Если же его нет, то надо указать дату и название органа, куда обратился россиянин сразу после утери паспорта;
  • два фото размером 35 x 45 миллиметров, где четко видно лицо без каких-либо головных уборов. Исключения делают для людей, чьи религиозные взгляды не позволяют появляться на людях без головного убора. Однако на таких фото должен хорошо прослеживаться овал лица. Похожие правила фотографирования применяются и для людей, которые по состоянию здоровья вынуждены носить очки. Но и тут есть один нюанс — на фото должны быть хорошо видны глаза;
  • прочие документы, наличие которых проставляется в паспорте: свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей и прочие.

Что делать в случае потери паспорта: советы эксперта
Федеральное агентство новостей  / 

Подача документов в подразделение МВД России: изучаем этапы

1. Подаем документы.

Заполненное заявление и все собранные документы возможно подать напрямую в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД. Сделать это можно как по месту проживания, так и по месту пребывания или регистрации.

2. Выдача справки о приеме документов и получение временного «паспорта»

Как правило, россиянам, потерявшим паспорт и обратившимся за его восстановлением, выдают специальную справку. Эта бумага на протяжении всего срока изготовления паспорта выполняет роль удостоверения личности. Делают ее в произвольной форме. Также есть вариант выдачи настоящего удостоверения, однако для его изготовления потребуется еще одно фото.

3. Последний шаг — получение готового паспорта.

Тут не стоит забывать, что за получение заветного документа придется заплатить государственную пошлину, размер которой на данный момент составляет 1500 рублей. Квитанция предоставляется гражданином России по его инициативе. Однако за утерю паспорта госпошлину платят не все россияне. Как нам рассказала специалист, от уплаты освобождаются люди, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях и позже обратившиеся в правоохранительные органы в связи с потерей документа.

Сколько оформляется новый паспорт

Как только вы подали документы, необходимые для оформления нового паспорта взамен утерянного, начинается отсчет времени на его изготовление. Паспорт оформляют в течение:

  • 10 дней, если документы были предоставлены в подразделение по месту жительства и если похищенный паспорт ранее выдавался в этом же месте;
  • 30 дней, если документы предоставить в подразделение по месту жительства не получилось.

Как вы поняли, сроки напрямую зависят от места подачи документов.

Что делать в случае потери паспорта: советы эксперта
Федеральное агентство новостей  / 

На что еще стоит обратить внимание

Во время беседы с нашим изданием эксперт обратила внимание, что небрежное отношение к документам в нашей стране недопустимо. А значит, если паспорт был утерян в результате небрежного хранения, то россиянин вполне может получить либо предупреждение, либо административный штраф в размере от 100 до 300 рублей.

Однако есть ряд ситуаций, когда штраф не назначают. Для этого у гражданина России должна быть уважительная причина. Например, паспорт был потерян в результате какого-то серьезного происшествия, из-за которого у человека возникли проблемы со здоровьем. Этот факт нужно будет обязательно подтвердить справкой из больницы.

Кроме того, сотрудник паспортно-визовой службы может смягчить наказание или вынести предупреждение еще в нескольких случаях:

  • паспорт был потерян во время командировки (в качестве доказательств придется предъявить документы с работы, чеки и билеты);
  • паспорт украли вместе с вещами, однако человек быстро обратился в правоохранительные органы и написал заявление об утере документа.

В любом случае стоит отметить, что сотрудник паспортно-визовой службы принимает решение на свое усмотрение, так что именно от него будет зависеть, какое же вас ждет наказание за потерю документа — штраф или предупреждение.

Также в наши дни мошенники порой действуют очень изощренно. Они умудряются взять кредит, используя чужой паспорт, тем самым подставляя человека и обременяя его ненужными выплатами. Поэтому лучше перестраховаться и предупредить подобные действия. Для этого после обращения в правоохранительные органы необходимо обратиться в бюро кредитных историй. Там можно узнать всю информацию о том, какие займы числятся за вами на данный момент. Однако история может храниться не во всех бюро. Для уточнения этой информации лучше сразу обратиться в Центральный банк России.

В случае обнаружения информации о кредите, который вы не брали, необходимо обратиться в организацию, выдавшую деньги. Однако делать это стоит дистанционно, оформив заявление и направив его по почте с уведомлением о получении. Параллельно с этим направьте жалобу в Банк России. Сделать это очень легко в интернет-приемной на официальном сайте регулятора.

Адвокат Екатерина Антонова
из личного архива  / 

паспорт
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