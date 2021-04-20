Политолог Кот заявил, что фашисты проводили «ласковую украинизацию» в годы войны

«Ласковую украинизацию» еще задолго до нынешней киевской власти проводили фашисты. Об этом в интервью ФАН заявил президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» Юрий Кот.

Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил о необходимости становления украинского языка не только в качестве государственного, но и «основного для общения в быту». Для этого, по его мнению, стране необходима «ласковая украинизация», суть которой заключается в том, чтобы продвигать уже созданные бесплатные платформы для изучения национального языка и принять государственную программу его поддержки.

«Что на практике означает эта «ласковая украинизация»? — спросил Кот. — На самом деле, довольно сложно заглянуть в голову украинским чиновникам, у которых напрочь разрушены причинно-следственные связи, а там, где должна была быть совесть, уже давно выросло то, чем они играют на рояле».

По словам политолога, когда Ткаченко делает заявления по поводу национального языка и «ласковой украинизации», это напоминает манеру поведения «маньяка из продолжения фильма «Молчание ягнят», готового всех ласково зарезать».

Фото из личного архива Юрия Кота /

«Невозможно ласково украинизировать русских людей, живущих на Украине! — убежден эксперт. — Это в свое время пытались сделать австро-венгры и даже устраивали целые концлагеря, в которых сложили головы более 20 тысяч человек. После них чем-то подобным занимались большевики — кончилось это тем, что в ходе коллективизации погибли десятки и даже сотни тысяч людей».

По мнению собеседника ФАН, «ласково украинизировать» русских людей пытались также и фашисты, применявшие с этой целью «особые методы воздействия».

«И вот теперь уже 30 лет та же история продолжается на ныне «незалежной» Украине, — отметил Кот. — Однако вместо украинизации получается только катастрофа, постоянные конфликты и разделение страны — ее государственность уже практически перестала существовать!»

Политолог заявил, что «ласковая украинизация» представляет собой «банальное желание уничтожить людей», их самосознание, идентичность, а также «духовную составляющую».