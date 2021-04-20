Депутат Романенко предложил давать бабушкам декретный отпуск вместе с родителями

Депутат Госдумы, Герой России Роман Романенко предложил дополнить положения Трудового кодекса нормой о возможности для работающих пенсионеров взять отпуск по уходу за ребенком не вместо кого-то из родителей, а вместе с ними. Об этом сообщил корреспондент ФАН.

«Учитывая колоссальную роль бабушек и дедушек в помощи молодым родителям, считаю важным дополнить Трудовой кодекс нормой о праве работающих пенсионеров на дополнительный оплачиваемый отпуск по уходу за внуками, который можно было бы взять совместно с родителями», — заявил Роман Романенко на встрече с активом ветеранских организаций Москвы.

Депутата объяснил, что работающие бабушка или дедушка получат возможность брать декретный отпуск не вместо мамы или папы, а параллельно с ними. Для удобства всех членов семьи также важно предусмотреть возможность дробления этого отпуска, предложил парламентарий.

Сейчас 256-я статья ТК содержит норму, предусматривающую возможность бабушке или дедушке взять отпуск по уходу за ребенком до трех лет вместо родителей. Однако очень небольшое количество граждан пользуется такой возможностью. По статистике, в России на старших родственников приходится лишь 2% декретных отпусков. В большинстве случаев отпуск по уходу за ребенком берет мама, что объясняется и физиологическими, и психологическими причинами.

Депутат предлагает старшим родственникам дополнительные 100 дней целевого оплачиваемого отпуска для ухода за детьми, а также считает целесообразным увеличить возраст ребенка, нуждающегося в уходе бабушки или дедушки, до пяти лет. При этом отпуск не обязательно использовать за один раз, а можно брать по частям в зависимости от того, когда молодой семье нужна помощь. Например, половину этого срока взять для помощи молодой маме с новорожденным, а вторую часть в тот момент, когда мама будет выходить из декрета и адаптироваться к совмещению работы и материнства, считает Романенко.