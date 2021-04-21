Депутат Роман Романенко предложил расширить туристические возможности пенсионеров

Депутат Госдумы, Герой России Роман Романенко на встрече с представителями ветеранских организаций Москвы заявил о том, что основой программы реабилитации людей старшего поколения от последствий пандемии должны стать путешествия по России. Парламентарий планирует предложить Правительству РФ ряд инструментов поддержки межрегиональной мобильности людей старшего возраста.

«Пенсия — время для путешествий, — заявил Роман Романенко на встрече с представителями ветеранских организаций Москвы. — Поэтому считаю необходимым на государственном уровне расширить формы поддержки мобильности людей старшего поколения. По итогам наших консультаций я намерен предложить Правительству России комплекс инструментов, который поможет пенсионерам регулярно посещать родственников, живущих в других регионах, чаще бывать в интересных местах нашей страны, проводить время активно и с пользой для здоровья».

Депутат отметил, что в число мер стоит включить выплату ежегодной денежной субсидии для тех, кто не получил путевку на санаторно-курортное лечение в органах социальной защиты.

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В настоящее время в России действует программа субсидирования поездок по стране — «Туристический кешбэк», гарантирующий возврат 20% стоимости путевки, приобретенной у туроператора, или расходов на гостиницу при оплате картой «Мир». При этом сумма возмещения ограничена 20 тысячами рублей. Роман Романенко высказал идею о модернизации программы в части увеличения объемов возмещения затрат специально для пенсионеров, а также включения в нее транспортных расходов.

Участники встречи договорились детально проработать предложения мер поддержки путешествий для пенсионеров. Они лягут в основу обращения депутата Романенко в Правительство России.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что российских пенсионеров могут освободить от налога на вклады.