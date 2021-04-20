Эфир: Темы послания президента России Федеральному собранию обсудили в медиацентре «Патриот»

Во вторник, 20 апреля, в 16:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «О чем скажет президент России в послании Федеральному собранию».

Послание президента Федеральному собранию в этом году назначено на 21 апреля. Накануне Владимир Путин озвучил темы, которые он собирается охватить в своем выступлении.

По традиции в послании Федеральному собранию будут обозначены ориентиры социально-экономического развития России и преемственность целей. В предыдущих посланиях Владимир Путин предложил ряд мер по социальной поддержке населения, дал поручение снизить ипотечные ставки, оказать помощь молодым семьям с детьми, увеличить качество и доступность медицинской помощи, а также охватил множество других вопросов.

Насколько удалось реализовать основные тезисы из предыдущих посланий Владимира Путина? Какие изменения произошли в жизни страны за предыдущий период? Участники обсуждения вспомнили основные тезисы посланий главы государства, обменялись своими выводами о том, как реализуются поручения президента, высказали мнение по ключевым темам, затронутым Владимиром Путиным.

Чтобы обсудить тезисы из предстоящего выступления главы государства в пресс-центре встретились депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев, политолог Марат Гогуадзе, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.