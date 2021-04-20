Египет вместо Турции: кому служите, господа? Колонка Геннадия Онищенко

Россия анонсировала скорое возвращение чартерных рейсов в Египет на фоне резкого сокращения авиасообщения с Турцией из-за неблагоприятной обстановки в этой стране по COVID-19. Такое решение меня не просто беспокоит, а прямо возмущает.

Открывая Египет вместо Турции, мы просто меняем шило на мыло. Нам предлагают не стратегическое решение, а, как говорится, тот же вид, только сбоку. Мы что, уже забыли трагедию в Египте с нашим самолетом в 2015 году? По-моему, серьезных выводов из той трагической истории мы так и не сделали.

Неужели мы, страна с огромными возможностями, палец о палец не ударим, чтобы по-настоящему развивать наши собственные рекреационные зоны? У нас, например, есть Крым с его великими отечественными санаторно-курортными традициями. Есть и другие уникальные природные зоны. А мы, вместо того, чтобы вкладываться в развитие курортных зон у нас, бездумно меняем интересы России на какой-то сомнительный Египет?

Что же получается? Наш турбизнес крепко подсел на зарубежные направления. Наши туроператоры добросовестно работают на развитие туристического бизнеса Турции и Египта в ущерб собственным гражданам и национальным интересам.

И все это, как мы видим, продолжается. Сколько можно?

Тем более сегодня, когда даже некоторые наши братья-славяне, я имею в виду недружественные действия Чехии, бог знает во что превратились? Нет никакой гарантии, что зарубежные страны, куда так стремятся наши граждане, не получают указания напрямую из Вашингтона.

ФБА «Экономика сегодня» /

Если бы речь шла о каких-то совместных проектах с зарубежными странами, например, в атомной энергетике, это было бы понятно. Но просто вывозить российские деньги за границу без гарантии безопасности наших сограждан, без гарантии защиты их прав, с риском подвергнуть их унижениям… этого я просто не могу понять. Кроме того, Египет — это очень неспокойный ближневосточный регион. Вот придет завтра в голову американцам сменить руководство Египта, а такое уже бывало, и заложниками станут наши сограждане!

Я уже не говорю о здоровье людей! Абсолютно несвойственная для нас климатическая зона. А мы туда едем! Зачем? И где гарантия, что в Египте с коронавирусом ситуация не станет, как в Турции? А на египетское здравоохранение лично у меня надежды мало. И все равно людей туда готовы везти?! Сколько можно!

Напомню, деньги, которые россияне уже вложили в турецкий отдых, им никто не собирается возвращать, хотя люди имеют право вернуть свое, раз форс-мажор произошел не по их вине. Нет, наши туроператоры намерены теперь эти деньги перебросить на другие направления, отнюдь не российские! Да, отечественному турбизнесу никаких особых преференций нет, а многие наши сограждане собирают деньги на отдых в течение всего года. Но никто не думает, как вернуть деньги, заплаченные россиянами, обратно в Россию. Наоборот, туроператоры уже готовы эти огромные суммы просто перебросить с одного зарубежного направления на другое. Вероятно, и счета у таких дельцов тоже далеко не в России, и недвижимость они приобретают зарубежную…

Думаю, эта ситуация, когда мы сознательно кормим зарубежный бизнес в ущерб национальным интересам, заслуживает внимания в том числе правоохранительных и надзорных органов. Пора задать вопрос нашему турбизнесу: