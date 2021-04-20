Популярная украинская телеведущая Егорова назвала «перформанс» Гончаренко в ПАСЕ цирком

Киев, 20 апреля. Украинским парламентариям оказалось мало устраивать цирк в Верховной раде, теперь они поехали позориться в Европу, заявила популярная украинская телеведущая Снежана Егорова.

В эфире запрещенного на территории Украины телеканала «Перший Незалежний» ведущую попросили прокомментировать поступок одиозного депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко во время парламентской сессии в ПАСЕ. Гончаренко злоупотребил правом голоса, размахивал украинским флагом и бросался оскорблениями в адрес России. Пресса не оставила «перформанс» Гончаренко без внимания.

«Я слежу за нашими делегациями в ПАСЕ и за теми перформансами, которые устраивает Алексей Гончаренко, и мне кажется, что вся украинская делегация туда ездит чтобы попозориться и посмотреть, что из этого выйдет. Знаете, к сожалению, мы уже наш парламент превратили в такой цирк, в котором обезьянам хлопают, они запрыгивают на лошадок и всячески демонстрируют свои фокусы. Но, оказывается, маловато нам государства, мы еще должны поехать и попозориться по всей Европе, показать, что такое Украина и что такое наш парламентаризм», — охарактеризовала поведение парламентариев в Европе телеведущая.

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Когда украинскую телезвезду попросили ответить непосредственно о поступке Гончаренко, Егорова сравнила депутата с президентом Незалежной Владимиром Зеленским. Если украинский лидер позволяет себе неадекватное поведение, то чего ждать от его подчиненных?

«А зачем было, например, Владимиру Зеленскому, достаточно успешному артисту, становиться президентом Украины? Чтобы пообедать с Макроном (президент Франции Эммануэль Макрон. — Прим. ред.), сделать много фотосессий, может быть, стремительно продолжить свою карьеру где-то на полях Голливуда, уже в амплуа актера, который перескочил через эту маленькую страну и устремился в больше океанские просторы Голливуда, чтобы стать рулевым своего корабля. И, собственно, если президент позволяет себе такие вещи, если он в принципе достаточно неадекватно себя ведет и как рулевой он скорее рулевой нашего Титаника, то почему бы и Алексею Гончаренко такие перформансы не исполнять. Каков поп, таков и приход», — констатировала Егорова.

Ранее с резкой критикой поведения Гончаренко выступил глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой. Толстой назвал перформанс депутата «смесью клоунады и бытового хамства».