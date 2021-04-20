Красноярские ученые определили эффективный в борьбе с онкологией белок

Москва, 20 апреля. Белок сурвивин может быть способен остановить распространение раковых клеток в организме пациента. Он может лечь в основу разработки новых препаратов.

Ученые Красноярского научного центра СО РАН провели анализ публикаций, посвященных роли белка сурвивина в лечении онкологических заболеваний. Результаты работы были опубликованы в издании «Онкология, гематология и радиология».

Исследователи предполагают, что сурвивин способен остановить распространение опасных раковых клеток. Эта способность проявляется во влиянии сурвивина на процессы самоуничтожения клеток: он может как запускать их, так и отключать. Ученые утверждают, что дальнейшее изучение белка является перспективным. В будущем его могут использовать при разработке противоопухолевых лекарственных препаратов.

Авторы исследования приступили к первому этапу исследования. Оно будет проспонсировано за счет средств, полученных в виде гранта от Красноярского фонда науки.

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