Сердар Азмун может стать партнером Алексея Миранчука по итальянской «Аталанте»

Санкт-Петербург, 20 апреля. Форвард «Зенита» Сердар Азмун заинтересовал клубы Серии А, в том числе «Аталанту», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Журналист Джанлуиджи Лонгари в Twitter-аккаунте сообщил, что «Аталанта» и «Рома» могут приобрести нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна. Контракт иранского футболиста с клубом из Северной столицы действует до 2022 года.

В «Зените» информацию об интересе итальянских команда к 26-летнему нападающему пока не комментировали. До этого СМИ сообщали, что Азмун попал в сферу интересов «Севильи», «Наполи» и дортмундской «Боруссии». Форвард сборной Ирана выступает за «Зенит» с 2019 года. В этом сезоне нападающий провел 22 матча РПЛ, в которых забил 16 голов.

Ранее «Зенит» завершил вничью матч 26-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Сердар Азмун стал автором одного из забитых мячей петербургской команды.