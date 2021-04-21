Высылка российских дипломатов из Чехии могла быть предлогом для отстранения Росатома от тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы», считает политолог, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Ухудшение отношений с Россией обернется для Чехии двумя проигрышными проектами, отметил эксперт в комментарии ФАН.

Ранее вице-премьер Чехии и глава Минпромторга Карел Гавличек заявил, что члены правительства Чехии единогласно решили исключить Росатом из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы». В российской госкорпорации это решение назвали нерыночным и политически ангажированным.

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Владимир Оленченко подчеркнул, что тендер предполагает выбор наиболее оптимального и подходящего технологического и конструктивного решения для проекта. Чем больше участников тендера, тем больше возможность выбора выгодного варианта. Однако если организатор конкурса исключает одного из немногих участников, то неизбежно напрашивается мысль, что ограничение числа участников сделано в пользу кого-то.

«Другое объяснение, кроме ангажированности, найти трудно. Исключение сильного участника, каковым является Россия в области атомостроения, — это шаг в пользу других участников. А, как известно, среди участников главным конкурентом являются Соединенные Штаты Америки», — отметил политолог.

Оленченко не исключил, что высылка из Чехии российских дипломатов могла быть лишь предлогом для того, чтобы принять решение по Росатому. Кроме того, эксперт указал на еще один проект, который понесет потери из-за ухудшения российско-чешских отношений.

«Параллельно с этим решением не реализован и другой проект: Чехия собиралась закупить российскую вакцину «Спутник V» для того, чтобы привить часть населения и ускорить вакцинацию. То есть это тоже смотрится проигрышно, поскольку у Чехии не такой большой выбор, а этим решением они замедляют вакцинацию, ухудшают положение населения с гуманитарной точки зрения, экономический и коммерческой. Эти два проекта, безусловно, могли быть выигрышными для Чехии, но оказываются для нее проигрышными», — заключил Оленченко.

Ранее Чехия объявила о высылке из страны 18 российских депутатов. Премьер страны Андрей Бабиш заявил, что такое решение Праги связано с подозрением спецслужб РФ «в причастности» ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. Однако позже Прага представила скорректированные обвинения в адрес России. В них сказано, что взрыв на складах боеприпасов в 2014 году был связан с нападением на частного торговца оружием.