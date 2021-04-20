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Потратил на личные нужды: в Саратове повар-шаурмист украл из кассы 44 тысячи рублей
wikipedia.org  /  Russavia / CC BY 2.0
Происшествия

Потратил на личные нужды: в Саратове повар-шаурмист украл из кассы 44 тысячи рублей

Саратов, 20 апреля. В один из отделов саратовской полиции обратился владелец кафе, специализирующегося на продаже шаурмы. Мужчина заявил, что из кассы его заведения пропало 44 тысячи рублей. После расследования был задержан 22-летний повар-шаурмист, признавшийся, что похитил деньги и потратил на личные нужды.  

«Думаю, молодой человек отделается штрафом и условным сроком. Не стоит сажать его в колонию: молодо-зелено, каждый может совершить подобную ошибку. Может, он хотел подарок девушке сделать или маме помочь, всякое бывает. Конечно, не исключена вероятность и «реального» срока: за растрату могут присудить до двух лет лишения свободы», — рассказал корреспонденту ФАН юридический консультант Анатолий Тарпищев. 

Ранее юная жительница Саратова обманула покупателей из пяти регионов России. Люди покупали у саратовчанки косметику и одежду через интернет, но товар не получали. 

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