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Доктор Мясников оценил влияние даты рождения на здоровье человека
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Общество

Доктор Мясников оценил влияние даты рождения на здоровье человека

Москва, 20 апреля. Месяц, в который родился человек, влияет на состояние его здоровья в дальнейшем. Телеведущий Александр Мясников рассказал о том, о каких болезнях может говорить дата рождения.

Дата рождения человека имеет большое значение для его здоровья. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор ссылается на результаты исследования, проведенного специалистами Колумбийского университета. Они выяснили, что существует взаимосвязь между месяцем рождения и некоторыми заболеваниями, от которых пациент может страдать в течение всей жизни. Это связано с формированием иммунитета, температурой окружающей среды и сезонными вирусами.

«Оказалось, что те или иные заболевания чаще встречаются у людей, рожденных в определенный месяц года», — уточнил Мясников.

Так, рожденные в январе и июле уязвимы к гипертонии. Как сообщает издание «Подмосковье сегодня», повышенное артериальное давление является одной из причин смертности среди молодых людей. Рожденные в августе могут страдать от астмы, а «октябрьские» чаще болеют ОРЗ и ОРВИ. В целом весенние дети здоровее, чем другие.

Ранее Мясников рассказал, как магнитные бури влияют на человека. По его словам, магнитная буря не является причиной плохого самочувствия.

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