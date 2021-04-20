В России усовершенствуют систему социального страхования

Москва, 20 апреля. Депутаты планируют изменить порядок предоставления отчетности страхователем по обязательному социальному страхованию. Соответствующий законопроект принят во втором чтении в ГД РФ.

Госдума РФ во вторник во втором чтении приняла законопроект о совершенствовании «индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, порядка представления отчетности и исполнения других обязанностей страхователями по обязательному социальному страхованию», передает центральная профсоюзная газета «Солидарность». По словам заместителя министра труда Андрея Пудова, нововведения могут коснуться персонального учета застрахованных и закона о самом обязательном социальном страховании от профзаболеваний и несчастных случаев на производстве.

Усовершенствованная версия учета предлагает отражать сведения о смене ФИО зарегистрированного лица. По мнению представителей правительства, благодаря этому удастся содержать систему в актуальном состоянии и оперативно менять или увеличивать размер пенсионного обеспечения. С принятием закона предлагается обязать работодателей предоставлять в ФСС и ПРФ сведения в электронной форме, если у них трудится до 10 сотрудников.

Наиболее популярными среди жителей Подмосковья стали страховки от коронавируса и клещей. Как сообщалось ранее, об этом рассказал вице-президент ВСС Виктор Дубровин.