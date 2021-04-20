Эксперт рассказал о мастерском ходе России в Черном море

Москва, 20 апреля. Министерство обороны РФ сообщило о намерении полностью перекрыть три участка черноморской акватории от прохождения иностранных судов из-за предстоящих военных учений, пишет «ПолитПазл».

Данные ограничения вступят в силу 24 апреля и продлятся до 31 октября включительно. Неудивительно, что в Киеве такую новость встретили в штыки и окрестили данное решение «узурпацией» суверенных прав Украины как прибрежного государства. В Вашингтоне и вовсе назвали маневры «неспровоцированной эскалацией» и отметили, что цель у них одна — лишить доступа в украинские порты на Азовском море.

Политолог Андрей Сидоров считает, что сегодня любое заявление будет рассматриваться Западом как эскалация. Об этом эксперт рассказал в интервью ФБА «Экономика сегодня».

«Закрытие трех районов Черного моря указывает на то, что Россия действительно готовится провести военные учения, а предпринятая руководством РФ мера, по сути, является мастерским ходом, направленным на недопущение провокаций в регионе», — пояснил Сидоров.

Такая возможность, по мнению эксперта, существует. Он напомнил, как в 2018 году три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды без всякого на то разрешения. Экипажи долгое время не выходили на связь, и сотрудникам погранслужбы ФСБ пришлось идти на крайние меры и брать суда на таран. Американские эсминцы, идущие в акваторию Черного моря, скорее всего, тоже планировали сделать что-то, выходящее за рамки взаимного сотрудничества и договоренностей. Они отказались от затеи войти в акваторию только после того, как лидеры США и России встретились. Великобритания же, наоборот, отправила в регион два военных судна, объяснив это тем, что таким образом оказывает поддержку Украине.

По мнению Андрея Сидорова, любой инцидент подобного рода может закончиться плачевно и чреват возникновением крупного военного конфликта.

«Я думаю, превентивная мера с российской стороны дает понять Украине и ее западным кураторам, что подобных инициатив предпринимать не надо», — считает эксперт.

Ранее сообщалось, как военный корабль НАТО вошел в воды Черного моря.