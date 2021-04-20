Возрождение «Дома-2» на новом канале обернулось провалом

Москва, 20 апреля. Реалити-шоу «Дом-2» вернулось на экраны 19 апреля. Возрождение скандального проекта спровоцировало бурное обсуждение в Instagram, большинство сообщений — критика.

После завершения съемок и трансляции в прошлом году на телеканале ТНТ шоу «переехало» на «Ю». Премьерный выпуск состоялся 19 апреля, однако не превзошел ожиданий фанатов. В блогах ведущих шоу зрители поспешили прокомментировать перезапуск и поделиться своим мнением о проекте. Многие посчитали, что перезапуск телестройки на новом канале обернулься провалом.

«Новый «Дом-2» — это полный провал»; ««Дом-2» уже не тот… Не нужно было это открывать. Все красиво закончили, а сейчас непонятно что»; «Ужасный состав, неинтересно и скучно»; «Хуже и придумать нельзя было, сворачивайтесь», — потребовали разочарованные зрители.

Prt Scr dom2.ru / АО «ТНТ-Телесеть»

Среди комментаторов были и те, кто попросил поменять состав участников, и те, кто потребовал вернуть всех старичков шоу. Многие не поняли, зачем вообще было возрождать изжившую себя еще несколько лет назад телестройку. По мнению зрителей, организаторам стоило задуматься над сменой формата шоу.

Возможно, на падение рейтингов повлиял отказ поющей телеведущей Ольги Бузовой возвращаться в проект. Однако ее бывшие коллеги уверены, что на шоу ее уход никак не скажется.