Власти Марий Эл закупят новую технику для уборки дорог Йошкар-Олы

Йошкар-Ола, 20 апреля. Власти Марий Эл выделили более 15 млн рублей на приобретение вакуумной подметально-уборочной машины, которая будет работать в Йошкар-Оле.

Глава республики Александр Евстифеев указал мэру Йошкар-Олы на сложную ситуацию с уборкой улиц города. Мэр Евгений Маслов уточнил, что за зимний период на дороги столицы республики потратили более 14 тыс. тонн пескосоляной смеси, сообщает «Медиапоток».

Оказалось, что подметально-уборочные машины «Бродвей» могут справиться лишь с мелким мусором. Евстифеев оценил состояние асфальтно-смесительных установок и уточнил объемы и качество выпускаемой продукции. Он подчеркнул, что нужно понимать задачи асфальто-бетонного завода МУП «Город». Директор завода уточнил, что для города изготовят более 18 тыс. тонн бетона. Это сделает возможными проведение ремонта и замену покрытия на улицах Йошкар-Олы. Работы планируется закончить до 1 мая.

Ранее сообщалось о сносе гаражей для строительства новой дороги в Йошкар-Оле. Новая магистраль соединит улицы Кирова и Строителей.