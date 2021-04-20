Навальный находится в одиночной камере туберкулезной больницы ИК-3

Владимир, 20 апреля. Осужденный блогер Алексей Навальный содержится в одиночной камере туберкулезной больницы в ИК-3, заявил его адвокат Вадим Кобзев.

Основателю «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в России) поставили капельницу с глюкозой, его доставили в больницу 18 апреля. Более подробной информации о состоянии Навального юрист не привел.

Федеральная служба безопасности (ФСИН) потратила свыше 3 млн рублей за март на препараты для стационара Алексея Навального, сообщал ФАН. Также стало известно, что в областном отделении, куда перевели осужденного, работают медики, обслуживающие пациентов, не приговоренных к тюремному заключению.