Пекин, 20 апреля. Россия подготовила для британских военных кораблей эффектный маневр в Черном море, сообщили обозреватели китайского издания Sohu.

Недавно стало известно о планах Великобритании направить эсминец и противолодочный фрегат в Черное море. Таким способом Лондон хочет продемонстрировать свою поддержку Киеву и партнерам по НАТО. Эти действия являются провокацией против России, полагают в Sohu, передает «ПолитРоссия».

Китайские аналитики отметили, что обстановка в Черноморском регионе накалилась, поэтому США не рискнули направить туда собственные корабли. Вашингтон предпочел отправить туда британский флот, который решил не отказываться от выполнения этой миссии.

При этом Москва не осталась в стороне от этих провокаций и подготовила для Запада ответные действия. Два боевых корабля Северного флота направились по аналогичному маршруту. Также к Черному морю отправились два больших десантных корабля Балтийского флота. В Sohu отметили, что такой трюк России стал подготовкой ко встрече сил НАТО. Этот российский маневр станет хорошим уроком для Запада, резюмировали эксперты.

В это же время стало известно, что более 20 кораблей Военно-морского флота России провели учения со штурмовиками в Черном море.