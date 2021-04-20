Тотьмянина считает, что ее погибшая мать предвидела свою смерть

Москва, 20 апреля. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина рассказала о смерти своей матери в 2009 году. Она попала в аварию, так как торопилась на важную встречу.

В студии программы «Судьба человека» Тотьмянина рассказала о самом тяжелом воспоминании своей жизни — смерти матери. По словам спортсменки, тогда она вместе с супругом, фигуристом Алексеем Ягудиным собиралась в тур с ледовым шоу по всей стране. Ее родительница приехала к ним в Москву для того, чтобы забрать их собак на передержку.

«Погода была плохая. Но ее почему-то дернуло поехать домой. Как я потом прочитала в ее дневнике — сделать завещание. Она вылетела на встречную полосу прямо под фуру. Шансов выжить у нее не было никаких», — со слезами вспомнила фигуристка.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Она поделилась с ведущим шоу Борисом Корчевниковым, что до последнего момента надеялась на чудо, хотя врачи сразу сказали, что у женщины слишком сильное повреждение мозга. По словам Тотьмяниной, роковая встреча с нотариусом, на которую спешила мать спортсменки, была назначена на 23 января. Звезда уверена, что мать могла предвидеть свою кончину или притянуть ее случайно такими мыслями.

«Муж Леша тогда мне очень помог. Он со своими шутками вытаскивал меня обратно в жизнь, на лед. Там у меня было время забыться», — рассказала Тотьмянина.

Еще одним большим потрясением в жизни олимпийской чемпионки стало рождение ее дочери Мишель. Девочка появилась на свет недоношенной и могла умереть. Почти семь дней фигуристка не отходила от бокса с ребенком, но все закончилось благополучно.