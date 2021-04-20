Шесть тысяч человек участвуют в кадровом конкурсе «Моя Мордовия»

Саранск, 20 апреля. В Мордовии подвели итоги первого этапа республиканского кадрового конкурса. Проект «Моя Мордовия» реализуется при поддержке АНО «Россия — страна возможностей», который курирует Владимир Путин. С результатами и своими ожиданиями организаторы поделились с журналистами, в числе которых был корреспондент Федерального агентства новостей.

«У нас есть перечень специалистов, которые сейчас нам очень нужны. Это финансисты, управленцы в сфере ведения отраслей промышленности, экономисты, специалисты в части привлечения инвестиций, раскручивания любой марки, любого бренда, в данном случае, раскручивания Республики Мордовия, привлечения в нее туристов и новых кадров», — поделился с журналистами врио главы Мордовии Артем Здунов.

Принять участие в конкурсе, направленном на поиск перспективных руководителей, изъявили желание более шести тысяч человек. Свое место в кресле управленца в Мордовии видят жители 56 регионов и шести стран. Однако поблажки и преференции для иностранных участников, ровно как и для уроженцев Мордовии, исключены. Далее конкурсанты пройдут онлайн-тестирование и уже в июне перейдут на очный этап.

«Мордовия собрала участников почти столько же, как и Дагестан три года назад, где население в четыре раза больше. Я связываю это с двумя вещами. Платформа «Россия — страна возможностей» уже не первый год проводит такие проекты, и люди видят, что социальные лифты действительно работают. Вторая причина в том, что в самом регионе очень много активных специалистов, которые готовы вкладываться в развитие республики», — сообщил руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын.

Еще одна отличительная особенность мордовского проекта в высокой активности женщин. Их порядка 45%. Другие регионы не могут похвастаться таким количеством конкурсанток. По словам организаторов, специалисты платформы оценивают, в первую очередь, управленческие навыки, развитие мышления, а также желание работать на благо Мордовии.

Речь шла и о недавней попытке дискредитации проекта. Ответственные лица администрации главы записывали в число его участников работников министерств.

«Мы пресекли эту несанкционированную попытку «накрутить» число конкурсантов и «грязными» руками потрогать такое чистое дело, как платформа «Россия – страна возможностей». Давайте не будем забывать, что ее лично курирует президент Российской Федерации. Она дает много возможностей. Спасибо за такое внимание со стороны федерального центра к нашей республике, что мы работаем со специалистами такого высокого класса», — заключил Артем Здунов.

Ранее ФАН писал о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Мордовии к 2024 году в порядок приведут более 1300 километров дорог.