Экс-депутат Рады Журавко о Донбассе: Давайте честно, война неизбежна

Санкт-Петербург, 20 апреля. В ходе онлайн-эфира ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Итоги переговоров по Донбассу — кто мешает договориться?» о текущей ситуации высказался Алексей Журавко, бывший депутат Верховной рады Украины.

Военные специалисты, политологи и журналисты обсудили многие острые вопросы в рамках конференции. Журавко спросили о том, насколько высока вероятность, что украинские войска дойдут до границы с Россией.

«Давайте говорить честно и объективно: война неизбежна, чего бы мы ни хотели. Но украинские войска не победят в этой войне, потому что они разрушители. Потери будут большие», — сказал он.

По словам экс-депутата, Россия четко определилась, что не даст твориться беспределу, который продолжается в Донбассе уже восьмой год. Здесь же он отмечает, что патриотизм войск непризнанных республик даст им силы дойти до Киева, а может быть, до Львова.

«Если говорить о соотношении сил — да, сегодня у Донбасса их меньше: живой силы, техники, но там присутствует дух советского солдата. Поэтому победа будет за Донбассом», — заключил Журавко.

Резюмируя, он отметил, что видит большие совпадения с исторической точки зрения, и привел в пример начало Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Согласно мнению политика, ВС и руководство Украины проиграют, а очень сильно пострадает сама страна в первую очередь.

Ранее публицист Кимаковский назвал главное условие урегулирования ситуации в Донбассе.