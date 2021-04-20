Меркель проигнорировала хамский вопрос депутата Гончаренко о Путине

Страсбург, 20 апреля. Канцлер Германии Ангела Меркель не стала отвечать на хамский вопрос депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко о президенте России Владимире Путине.

На сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Гончаренко спросил Ангелу Меркель об отношении к грубому высказыванию президента США Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина.

Канцлер ФРГ не стала отвечать на этот вопрос, но добавила, что не стесняется критиковать главу РФ в личном общении, передает информагентство «Новороссия».

«Когда речь идет о критике, я не сдерживаюсь, говорю при личном общении», — сказала она.

Несмотря на некоторые разногласия с Россией, с ней необходимо «вести диалог», отметила Меркель.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой раскритиковал выступление Гончаренко в ПАСЕ.