Украинские оружейники похвастались модернизированным пулеметом НСВТ «Утес»

Киев, 20 апреля. Украинские военные инженеры ПАО «Завод «Маяк» похвастались модернизированным аналогом советского НСВТ «Утес».

Украинские инженеры разработали пехотную версию крупнокалиберного танкового пулемета КТ-12,7. Испытания переносной версии советского пулемета под видом нового с названием КМ-12,7 на полигоне назначены на лето, сообщает Defence Express со ссылкой на пресс-службу завода.

«Боевые характеристики КМ-12,7 значительно превысят возможности конкурентов и западных аналогов», — говорится в сообщении производителя, однако подтверждающих фактов не приводилось.

По информации представителей «Маяка», новая пехотная версия пулемета была разработана в соответствии с западными стандартами в сотрудничестве с компаниями из США Bartlein Barrels Inc. и британским предприятием ARS Ballistics. Вероятно, что иностранные специалисты действительно принимали участие в налаживании серийного производства, однако вряд ли партнеры из-за рубежа создавали конкурентоспособный продукт.

Пулемет весом 25 кг без станка использует патроны калибра 12,7х108 мм и позволяет вести огонь по живой силе противника в укрытиях, поражать легкобронированную технику и низколетящие воздушные цели.

Вместе с этим ВСУ продолжают обстреливать территорию мирного Донбасса — 20 апреля украинская сторона выпустила 61 единицу боеприпасов по территории ДНР.