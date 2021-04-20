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Вдова Грачевского показала ухоженную могилу покойного режиссера
ТАСС  /  Вячеслав Прокофьев
Общество

Вдова Грачевского показала ухоженную могилу покойного режиссера

Москва, 20 апреля. Вдова худрука «Ералаша» Бориса Грачевского, актриса Екатерина Белоцерковская, показала, как выглядит могила режиссера через три месяца после его смерти.

Снимок с места захоронения режиссера Белоцерковская опубликовала на своей странице в Instagram в разделе Stories. На фото могила худрука «Ералаша» выглядит очень ухоженной.

Поскольку со смерти Грачевского прошло не так много времени, памятник ему пока не установили. Понять, кто именно покоится в могиле, можно по фотографии, на которой режиссер лучезарно улыбается. Вокруг могильного холма установлены похоронные венки. Подписывать снимок с кладбища Белоцерковская не стала, поставила лишь три черных сердца.

Агентство городских новостей Москва  / Кирилл Зыков

Грачевский скончался 14 января 2021 года на 72-м году жизни. К смерти режиссера привели осложнения, вызванные коронавирусом. Создатель киножурнала «Ералаш» похоронен на Троекуровском кладбище.

После смерти мужа Белоцерковская осталась одна с маленьким сыном Грачевского. Мальчику исполнился год 8 апреля. Судя по странице в соцсети, актриса сильно переживает смерть супруга. Она периодически публикует фотографии с мужем, например, показывала поклонникам снимки с их тайной свадьбы.

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