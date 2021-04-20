Вдова Грачевского показала ухоженную могилу покойного режиссера

Москва, 20 апреля. Вдова худрука «Ералаша» Бориса Грачевского, актриса Екатерина Белоцерковская, показала, как выглядит могила режиссера через три месяца после его смерти.

Снимок с места захоронения режиссера Белоцерковская опубликовала на своей странице в Instagram в разделе Stories. На фото могила худрука «Ералаша» выглядит очень ухоженной.

Поскольку со смерти Грачевского прошло не так много времени, памятник ему пока не установили. Понять, кто именно покоится в могиле, можно по фотографии, на которой режиссер лучезарно улыбается. Вокруг могильного холма установлены похоронные венки. Подписывать снимок с кладбища Белоцерковская не стала, поставила лишь три черных сердца.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Грачевский скончался 14 января 2021 года на 72-м году жизни. К смерти режиссера привели осложнения, вызванные коронавирусом. Создатель киножурнала «Ералаш» похоронен на Троекуровском кладбище.

После смерти мужа Белоцерковская осталась одна с маленьким сыном Грачевского. Мальчику исполнился год 8 апреля. Судя по странице в соцсети, актриса сильно переживает смерть супруга. Она периодически публикует фотографии с мужем, например, показывала поклонникам снимки с их тайной свадьбы.