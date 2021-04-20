Названа предварительная причина пожара на судне «Север-7» под Мурманском

Мурманск, 20 апреля. Причиной возгорания на судне «Север-7» могло стать неосторожное обращение с огнем, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Кроме того, рассматривается версия о неисправности электропроводки. Пожар вспыхнул в бытовом помещении, которое было захламлено.

Северо-Западная транспортная прокуратура ранее инициировала проверку после инцидента в районе Морского вокзала в Мурманске. Корабль «Север-7» находился на ремонте, сообщал ФАН. Для дачи показаний вызвали представителей подрядной организации, которая занималась работами на судне.