Справедливость для всех: детей в частных школах Саратова будут кормить бесплатно

Во вторник в Саратовской областной думе прошло рабочее совещание комитета по социальной политике. Главной темой стало обсуждение законопроекта, согласно которому ученики 1–4 классов в частных школах будут получать бесплатное горячее питание. Для этого данные учреждения будут обеспечиваться субсидиями из областного бюджета. Отметим, что на данный момент, согласно имеющему закону, горячим питанием обязаны обеспечивать только учеников государственных и частных школ.

«Сейчас получается, что полномочия по присмотру и уходу за детьми по отношению к государственным и муниципальным учреждениям мы выполняем полностью, а по отношению к негосударственным — нет. Данная инициатива предоставит нам возможность проконтролировать качество горячего питания в частных учреждениях. В негосударственных школах ребенок также должен получать здоровую пищу: кашу или суп. Это нельзя заменять горячим напитком и булочкой», — рассказала замминистра образования Саратовской области Ирина Чинаева.

Большинство народных избранников одобрили предложенный законопроект, но нашлись и противники. Скандально известный депутат Николай Бондаренко заявил, что частные школы – «форма бизнеса» и помогать им бюджетными деньгами недопустимо. Однако общественная активистка Анна Фетисова в ответ подчеркнула, что «делить детей» нельзя.

«Многодетные семьи до введения закона о бесплатном горячем питании обращались с тем, что детей плохо кормят в школах. И когда приняли этот закон, мне, как многодетной маме, несмотря на то, что мои дети уже совершеннолетние, было очень приятно, что дети теперь будут иметь равные права. Я сейчас говорю не о тех детях, которые выходят на митинги, куда вы их пытаетесь склонить, Николай Николаевич. Вы уже в тарелку к детям залезли, пытаетесь разделить богатых и бедных, вбить клин, социальное неравенство», — заметила Фетисова.

vk.com / Николай Бондаренко

«У нас многодетная семья, дети обучаются в православной гимназии. Для нас это не только религиозный, но и, если можно так выразиться, «профессиональный» выбор: мы работаем целыми днями, как и бабушки с дедушками. Поэтому для нас единственный вариант – учить детей в школе, где они могут оставаться до вечера. Обучение бьет по карману достаточно сильно, поэтому мы рады, что принято решение о субсидии горячего питания. Слышала, что это позволит немного снизить цену за учебный год, для нас это важно. Да и гимназия с трудом выживает, для нее помощь государства будет серьезным подспорьем», — рассказала корреспонденту ФАН жительница Саратова Алевтина П.

Родители детей, обучающихся в частных школах, поддерживают данную инициативу. По их словам, субсидия на питание поможет сократить общую плату за обучение.

lenobl.ru / Пресс-служба правительства Ленинградской области

«Прямо сейчас у нас в разных городах кормят детей по-разному, что я узнала на собственном опыте. Недавно наша семья переехала из Энгельса в Саратов и откровенно удивилась разнице в питании: в столице региона моего сына-третьеклассника кормят значительно лучше. Не хочу никого упрекать, но если в Энгельсе что-то «с мясом» давали около раза в неделю, то в Саратове – через день. Не знаю, с чем это связано, наверное, проблема в финансировании. Единый стандарт питания должен подровнять положение», — отметила жительница Ленинского района Полина З.

Отметим, что с 1 сентября в Саратовской области также будет введен единый стандарт питания школьников. Данная мера поможет привести питание в государственных и частных школах к единому знаменателю, что иногда представляет проблему.

Стоит отметить, что, несмотря на некоторые помарки, школьное питание в регионе входит в число лучших в России. В рейтинге Российского движения школьников, опубликованном в декабре, Саратовская область уступила только Ненецкому автономному округу. Несмотря на хорошую репутацию питания в школах, власти области продолжают искать возможности его модернизировать и улучшить, что не может не радовать.