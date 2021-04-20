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Дмитрий Пучков предрек провал ремейка «Иронии судьбы»
Федеральное агентство новостей  /  Равид Гор
Общество

Дмитрий Пучков предрек провал ремейка «Иронии судьбы»

В голливудском ремейке любимого в нашей стране фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» можно ожидать появления гомосексуалистов с небелым цветом кожи. Таким мнением поделился в беседе с ФАН писатель, публицист, переводчик, блогер Дмитрий Пучков.

Он прокомментировал новость о том, что режиссер Марюс Вайсберг намерен снять англоязычную версию культового советского фильма.

«Сейчас вроде как в США затеяли сделать ремейк нашей «Иронии судьбы». Ну и на что это должно быть похоже в нынешней Америке? Естественно, это должны быть гомосексуалисты, люди строго не с белым цветом кожи. Главное, напихать туда всякого бреда пропагандистско-идеологического. В результате ничего хорошего не получится», — сообщил публицист.

Дмитрий Пучков предрек провал ремейка «Иронии судьбы»
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Дмитрий Пучков подчеркнул, что неудачными могут получиться даже проекты, которые изначально кажутся просто обреченными на успех.

«Люди, которые снимали «Сопрано», «Игру престолов» и «Рим», отправились снимать сериал «Ведьмак». Получилась такая забористая дрянь со всей этой толерантностью, что не помогла даже могучая литературная основа», — пояснил собеседник ФАН.

Дмитрий Пучков предрек провал ремейка «Иронии судьбы»
Кадр из сериала «Ведьмак»  / 

В заключение он отметил, что сама по себе идея создания англоязычных кинолент на основе иностранных хитов вовсе не нова.

«Это не кризис идей. Они [американцы] десятилетиями изготавливают свои версии фильмов. Многие французские, итальянские картины там были пересняты еще тогда, когда слова «ремейк» никто не знал. Например, есть такой хороший фильм с Арнольдом Шварценеггером, лично Джеймс Кэмерон снял, называется «Правдивая ложь». Первоисточником послужила французская кинолента», — поведал переводчик.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что фильм «Ирония судьбы» будет переснят с голливудскими актерами.

пучков ирония судьбы ведьмак
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