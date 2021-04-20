Зеленский напомнил украинцам о коронавирусе в преддверии Пасхи

Киев, 20 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам своей страны на фоне приближающейся Пасхи.

По его словам, украинцам стоит помнить, что опасность коронавирусной инфекции до сих пор не отступила. Поэтому гражданам стоит вести себя рассудительно во время празднования Пасхи, избегая массового скопления людей.

«Хоть у нас и продолжается вакцинация, скопления людей до сих пор представляют угрозу. Я лично понимаю, насколько важен праздник Пасхи, но пандемия корректирует наши планы», — сказал он.

Ранее политический аналитик Алексей Калиниченко рассказал, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» могла спасти Украину от катастрофической эпидемиологической обстановки. Однако отказ Киева от препарата привел к тому, что Незалежная одной из последних начала получать вакцину.