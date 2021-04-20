Власти Югры направят дополнительные 811 млн рублей на благоустройство

Ханты-Мансийск, 20 апреля. Бюджет, запланированный на благоустройство общественных пространств Югры, увеличат. На эти цели будет выделено на 811 млн рублей больше, чем было запланировано.

Из заложенной суммы почти 330 млн рублей будут направлены на софинансирование муниципалитетов для исполнения проектов, которые выиграли конкурс лучших в категории создания комфортной городской среды и благоустройства общественных территорий. Оставшиеся средства потратят на обустройство дворов.

Уже известно, какие проекты получат господдержку: парки в Нягани и Советском, общественная территория в Федоровском и Соруме, лыжероллерная трасса в Белоярском, «Теплый берег» в Покачах, набережные в Урае, Когалыме и Излучинске, сообщает издание «Новости Югры».

На реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году предусмотрено финансирование в размере 1,5 млрд рублей. Деньги будут направлены на благоустройство 63 дворовых и 60 общественных территорий, а также реализацию проектов-лауреатов всероссийского конкурса в Урае, Когалыме, Покачах и Нягани.

ХМАО вошел в топ-10 регионов России с самым высоким уровнем жизни, составленный Фондом развития гражданского общества (ФоРГО).