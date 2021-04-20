Киев, 20 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил большинство предвыборных обещаний. Об этом свидетельствует анализ заявлений главы государства.

Эксперты напомнили, что Зеленский в 2019 году обещал закончить гражданскую войну, провести деолигархизацию, решить проблемы бедности и здравоохранения. Однако большинство его заявлений остались до сих пор не выполненными.

Президент Украины неоднократно конфликтовал с представителями добровольческих организаций и участниками войны в период нахождения на посту главы государства. Речь идет о протестах под офисом Зеленского, проведении акций, а также о делах общественника Сергея Стерненко и журналиста Павла Шеремета.

Экономика Украины пошла на спад при президентстве Зеленского. По данным аналитиков, ситуация с промышленным производством и сельским хозяйством ухудшилась. Украинцы жалуются на медицинскую реформу, которой недовольны 64% граждан. Рост цен на часто покупаемые лекарства возмутил жителей Незалежной.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

СМИ неоднократно освещали проблему коррупции, включая окружение президента. Расследования продолжаются, возбуждены уголовные производства в отношении политиков. Процесс деолигархизации так и не начался, а гражданская война не прекратилась. Зеленский не предпринял действий в этом направлении, несмотря на обещания в ходе предвыборной кампании.

Экс-премьер министр Украины Николай Азаров ранее подтвердил, что люди при Зеленском «живут в полной нищете». По его мнению, действующее руководство занимается грабежом и мародерством.