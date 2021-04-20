Публицист Кимаковский назвал главное условие урегулирования ситуации в Донбассе

Санкт-Петербург, 20 апреля. Ситуация в Донбассе будет урегулирована только при условии прямых переговоров Киева с ДНР и ЛНР, уверен публицист Игорь Кимаковский.

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Итоги переговоров по Донбассу — кто мешает договориться?» Публицист, эксперт Центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский ответил на вопрос ведущего о том, почему Запад поддерживает Украину, несмотря на то, что ВСУ обстреливают населенные пункты и убивают мирных жителей. Эксперт подчеркнул, что Франция и ФРГ зависят от США.

Кимаковский отметил, что хотя Германии нужен «Северный поток — 2», она не может ничего сделать с теми проволочками со строительством, которые возникли из-за американских санкций. Точно также, по его мнению, Германия и Франция оглядываются на США при работе в формате нормандской четверки, а потому ничем такие переговоры не могут закончиться.

Эксперт отметил, что Украина все время занимается провокациями в рамках контактной группы. Игорь Кимаковский уверен, что Киев пытается вовлечь Россию в вооруженный конфликт и не считается с ДНР и ЛНР. Он напомнил, что Украина несколько раз переписывала требования Минских соглашений.

«Дело сдвинется только в том случае, когда Украина сядет за стол переговоров с самими республиками. Никто больше эту проблему не решит», — резюмировал Кимаковский.

Профессор кафедры дипломатии МГИМО Владимир Пряхин, чьи слова процитировали СМИ, уверен, что украинские власти хотят втянуть НАТО в конфликт в Донбассе, для чего требуют немедленно принять Украину в Альянс. Профессор полагает, что этого не произойдет, поскольку на Западе никто не хочет воевать за Донбасс.