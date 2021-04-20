Шойгу: ВС России получили свыше 700 тысяч доз вакцины против COVID-19

Москва, 20 апреля. Более 650 тысяч военнослужащих ВС России и членов их семей были привиты против COVID-19. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу сообщил, что вакцинация против COVID-19 находится на особом контроле. Он подчеркнул, что все мероприятия, которые проводятся Минобороны России, проходят с соблюдением мер профилактики новой коронавирусной инфекции. Вооруженные силы России получили более 700 тысяч доз вакцины от коронавируса.

«В ВС России вспышек этого инфекционного заболевания не допущено. Выздоровели 99% заболевших», — сообщил министр обороны.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны России заявил, что украинские власти пытаются дестабилизировать обстановку в Донбассе. Параллельно с этим силы США и НАТО продолжают совершать провокации в воздушном пространстве и в акватории Черного моря.